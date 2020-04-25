نقيب مستوردي ومصدري الخضار رحب بقرار السماح بخروج الشاحنات

أعلن نقيب مستوردي ومصدري الخضار و​الفاكهة​ في ​لبنان​ نعيم خليل أن "وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ عاد وسمح بخروج شاحنات التصدير الزراعي المحملة بالحمضيات، وهو قرار مرحب به من ​المزارعين​ كافة، على أن يصار في بداية الأسبوع المقبل لقاء مع المصدرين والمزارعين، للتفاهم حول آلية التصدير بما يضمن مصلحة المزارع والمستهلك في آن معا".

وأشار الى ان "أسعار ​الدولار​ تستنزف أي ربح في بيع الانتاج الزراعي في الداخل وإن الارتفاع الحالي أمر متوقع في ظل الفلتان في أسعار صرف الدولار، ولبنان اعتاد تصدير الحمضيات، وكان في السابق يحتل المرتبة الأولى، واليوم تراجع التصدير"، لافتا الى أن "التواصل مع وزير الزراعة أثمر عن قرار بإكمال مسار ​الشاحنات​ بإتجاه البلدان المصدرة اليها".