القواس: دياب يمثل وجدان الشريحة الكبرى من اللبنانيين

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ في بيان، أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بات يمثل وجدان الشريحة الكبرى من ​الشعب اللبناني​، ويجسد آمالها وطموحاتها في مواجهة ​الفساد​ المالي والسياسي وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة، بديلا من دويلة ​الطوائف​ و​المحاصصة​ والإستعباد".

وكان دياب قد اشار أمس إلى ان "البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرا وليس 73 يومًا ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية"، لافتا إلى "اننا تسلمنا الحكومة مع ما يكفي من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبظل دعم الثقة الداخلية والخارجية وانضم وباء ​كورونا​ إلى التحديات في ظل امكانيات شبه معدومة وغياب بنية صحية في ​الدولة​".