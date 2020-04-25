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خروج 17 حالة جديدة بعد التعافي من كورونا في مستشفي العزل بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن مستشفى العزل في المدن الجامعية بأسيوط، المخصص لعزل مصابي فيروس " المستجد "كوفيد 19"، اليوم السبت، خروج 17 حالة من المصابين بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء.

وأكد مصدر في مديرية الشئون الصحية بأسيوط، إن المتعافين من تماثلوا للشفاء التام، وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية للمرة الثانية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين لـ30 شخصًا.

وأضاف المصدر،أن هناك حالات أخرى تتحسن تدريجيًا، ومن المرجح أن تكون هناك دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

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