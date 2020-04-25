مبادرات المجتمع المدني تجوب الشرقية.. ومديرية التضامن: تعلن حصيلة المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم مساعدات للأكثر احتياجًا والمتضررين من تلك الإجراءات.

مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، أعلنت حصيلة المساعدات الغذائية والعينية المُقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من أزمة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن جمعية "الهلال الأحمر" نفذت أعمال التطهير والتعقيم لجميع دور التربية والمؤسسات الإيوائية التابعة للمديرية، وبعض المباني الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومحطات السكك الحديدية بمدينة الزقازيق، فضلًا عن تقديم نحو 3 أطنان كلور ومطهرات، ومستلزمات طبية وكمامات وملصقات توعية بخطورة فيروس "كورونا" المُستجد، وتسليم 20 كاشفًا حراريًا للمحافظة لتوزيعها على الأكمنة ونقاط الرصد بمداخل ومخارج المحافظة.

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كما قدمت الجمعية الشرعية بالمحافظة 12 ألف و529 كرتونة مواد غذائية جافة، و8 أطنان و300 كيلو لحوم، و414 دجاجة، بالإضافة إلى مساعدات مالية لبعض الأسر المتضررة من تداعيات انتشار الفيروس، فضلًا عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة لـ100 قرية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتنفيذ حملات توعية من خلال الميكروفونات ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بخطورة الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وأضاف الحجاجي، في بيان له، أنه جرى اعتماد 500 ألف جنيه مصري، مُقدمة من فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي؛ لدعم قطاع الصحة في شراء أجهزة طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، فيما وزعت جمعية "تنمية المجتمع" بقرية "بندف" التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ألفين و850 شنطة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

ودعمت جمعية "الأورمان" العمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات الفيروس بـ107 آلاف جنيه، جرى توزيعها على 158 أسرة، وسلمَّ بنك الطعام المصري، 246 جمعية أهلية، كراتين ومواد غذائية جافة بهدف توزيعها على 25 ألف و509 أسرة، بالإضافة إلى توزيع 150 كرتونة مواد غذائية جافة مُقدمة من جمعية "مصر الخير" للمتضررين من تداعيات الفيروس، و300 شنطة مواد غذائية مُقدمة من جمعية "أنصار السُنة المحمدية" بالعاشر من رمضان للعمالة الموسمية المتضررة، و240 شنطة مواد غذائية من جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية بمركز ومينة ههيا، وقروض حسنة مُقدمة من جمعية "سنابل الخير" بمدينة الزقازيق للأسر المتضررة جراء الوضع الراهن، بهدف إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير سلع تموينية بقيمة 300 جنيه لـ2841 أسرة تصرف من أقرب بقال تمويني مُقدمة من جمعية "صُناع الحياة".