إصلاح كسر بخط مياه الشرب بالعجمي.. والمحافظ: عودة الخدمة خلال ساعة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب المغذي لمنطقتي العجمي والدخيلة.

وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه من رافع الدخيلة إلى مناطق حي العجمي بالكامل.

ووجه "الشريف" المسئولين بالتواجد في الموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح كاملة، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح بدأت فور حدوث الكسر المفاجئ بالخط قبل 14 ساعة.

وحول موعد عودة المياه إلى حي العجمي، أوضح المحافظ أن الأعمال مستمرة لحين عودة المياه بكامل طاقتها خلال ساعة من الآن، قائلًا: "المياه بدأت في العودة تدريجيًا".