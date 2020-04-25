المرشّح الديمقراطي للإنتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة جو بايدن: ترامب سيحاول تأجيل الإنتخابات في مسعى للفوز

وكالات - صرح المرشّح الديمقراطي المفترض لإنتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن أنه يتوقع أن يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل إنتخابات نوفمبر في مسعى للفوز بولاية ثانية.

وقال بايدن خلال حفل جمع تبرّعات جرى عبر الأنترنات مساء أمس، الخميس 23 أفريل 2020، "تذكّروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرر يمنع إجراءها".

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنه بإمكانه الفوز من خلالها".

وندد بايدن خلال الحفل الافتراضي بطريقة تعاطي ترامب مع تفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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ورد ترامب على بايدن خلال الإيجاز الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض بشأن كورونا المستجد. وقال ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" بشأن الانتخابات المقبلة "لا يمكنني وصف ما سيحصل في الانتخابات".

وأضاف ترامب "لدينا رجل نائم في الطابق السفلي في منزل يمنحه الإعلام حرية الحديث فيه بينما لا يرغب بعقد مناظرة بسبب كوفيد". وقال "يبقونه مختبئا بسبب فيروس كورونا ولا يتحرك كثيرا".

وقد تكون مهمة ترامب للفوز في الانتخابات أصعب مما توقّع في وقت يتفشى الوباء بينما إرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 مليونا الخميس.