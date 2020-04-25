صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ لمساعدة موزمبيق في مواجهة كورونا



وافق صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 309 ملايين دولار لمساعدة موزمبيق في تلبية احتياجاتها المالية في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أطاح بإمكانيات الدولة الواقعة في منطقة جنوب إفريقيا

للتعافي من تداعيات إعصارين وقعا العام الماضي.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، إنه سيتم تدبير هذه الأموال عبر آلية للائتمان السريع تابعة للصندوق، تم استحداثها

لمساعدة الدول في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وستستخدم موزمبيق المال لتلبية احتياجاتها العاجلة الخاصة بميزان المدفوعات، طبقا لما ذكره الصندوق ومقره واشنطن في بيان، أمس الجمعة.

وموزمبيق، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لديها 65 حالة مؤكدة للفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة

