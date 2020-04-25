للتعافي من تداعيات إعصارين وقعا العام الماضي.
وافق صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 309 ملايين دولار لمساعدة موزمبيق في تلبية احتياجاتها المالية في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أطاح بإمكانيات الدولة الواقعة في منطقة جنوب إفريقيا
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، إنه سيتم تدبير هذه الأموال عبر آلية للائتمان السريع تابعة للصندوق، تم استحداثهالمساعدة الدول في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وستستخدم موزمبيق المال لتلبية احتياجاتها العاجلة الخاصة بميزان المدفوعات، طبقا لما ذكره الصندوق ومقره واشنطن في بيان، أمس الجمعة.
وموزمبيق، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لديها 65 حالة مؤكدة للفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ لمساعدة موزمبيق في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.