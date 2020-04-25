طاجيكستان تغلق المدارس وتوقف صادرات الغذاء بسبب تفشي كورونا

أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، وستعلق مؤقتا صادرات الحبوب والبقوليات لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بكورونا على الرغم من أن لها حدودا مع الصين،

وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات.

لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي، ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير.

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وطاجيكستان ليست مصدرا رئيسيا للغذاء، وتعتمد بكثافة على

واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء، وقالت الحكومة إن الحظر على تصدير الحبوب يهدف للحفاظ على الإمدادات المحلية.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلا عن جيرانها لمكافحة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.