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البحرين تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم السبت، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد

إلى 1420 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم السبت، إن

الإصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و19 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.
 

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