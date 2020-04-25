هولندا تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 37190

أعلنت هولندا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى37 ألفا و190 حالة وتسجيل 120 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



بثت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكانت وكالة الرعاية الصحية الهولندية، أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل

165 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 3916 شخصا.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن 34 ألفا و134 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس في البلاد.

