باحث يحذر من حدوث جفاف في ألمانيا هذا العام

حذر مجيب لطيف، الباحث في مجال المناخ، من خطر حدوث جفاف في ألمانيا هذا العام في أعقاب الأسابيع الجافة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال العالم الألماني من أصل باكستاني، الذي يعمل لدى مركز "هلمهولتس" لأبحاث المحيطات، في تصريحات لصحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية: "كان العامان الأخيران جافين على نحو غير معتاد، وتحتاج التربة الآن إلى أمطار".

وأضاف لطيف أن المحاصيل الزراعية مهددة، "ولكن لا يزال لدى المزارعين أمل، وإذا هطلت أمطار قوية خلال الأسبوعين

أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، من الممكن أن يعوض ذلك الجفاف الذي حدث في أبريل الجاري".

وحسب هيئة الأرصاد الألمانية، من الممكن أن تسقط بعض الأمطار خلال الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع ألا تكون الكميات كافية لتعويض الجفاف الذي حدث في الأسابيع الماضية.

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وستصدر الهيئة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري النتائج الأولية للشهر.

وفي ذات السياق، حذرت الرابطة الرئيسية للشركات الألمانية لصناعة الأخشاب من

التداعيات المحتملة للجفاف.

وقال ديني أونيزورجه، الرئيس التنفيذي للرابطة: "إذا استمر الجفاف سيؤدي هذا إلى موت عدد كبير من الأشجار في ألمانيا، وهذا يهدد نظامنا البيئي وقاعدة المواد الخام لصناعتنا على المدى الطويل، ولذلك فإن صناعة الأخشاب والقطاع الاقتصادي للغابات قلقان إلى حد بعيد".

كانت الغابات الألمانية تعرضت لدرجات حرارة شديدة الارتفاع ونقص في الأمطار وانتشار الآفات خلال العامين الماضيين.

وأضاف لطيف: "بعد ثلاثة أعوام من الجفاف، لا يمكن القول على وجه اليقين إن ما يحدث هو تغير مناخي"، لكن كل الأمور تشير إلى تغير مناخي إذا ما تم النظر إلى الجفاف ومتوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار.