كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية تعلن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم السبت، شفاء 6 حالات من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد سجلت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة لـ 4 حالات شفاء.

وكانت السلطات الأردنية، قررت إنهاء الحظر الشامل الذي فرضته البلاد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أمجد عودة العضايلة، وزير الإعلام الأردني، في مؤتمر صحفي، انتهاء حالة الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا بدءا من منتصف الليل، مضيفًا أنه بإمكان الشعب الأردني الخروج في تمام العاشرة من صباح غد الأحد.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.