كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. احتجاجات في برلين ضد اجراءات الحماية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المواطنين في برلين احتجاجات خارج مسرح فولكس فوهن في روزا لوكسمبورج بلاتز، اليوم السبت، ضد إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد.

أطلق المتحتجين اسم "ليس بدوننا" على مكان الاحتجاج، مطالبين بإنهاء نظام الطوارئ الذي تفرضه السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا. ويرى المتظاهرون هذا الإجراء على أنه انتهاك لحقوقهم الأساسية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تخفيف تدريجي لقيود الإغلاق، وقالت، إن المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع يمكن إعادة فتحها. ومع ذلك ، تم تمديد قيود الحركة على الصعيد الوطني حتى 3 مايو.

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حاليًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد حالات فيروس كورونا الجديد COVID-19 المؤكدة في ألمانيا 150383، مع 5321 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات كورونا المؤكدة في ألمانيا بمقدار 2.055 إلى 152.438، وهو ثاني يوم من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من التسارع في الإصابات الجديدة.

وأكدت حالات الإصابة بالفيروس يوم الجمعة زيادة بمقدار 2337 حالة. وأظهر العدد يوم السبت أن حصيلة القتلى المبلغ عنها ارتفعت 179 إلى 5500 شخص.