كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في قطر لليوم الرابع على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية القطرية، اليوم السبت، حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت وزارة الصحة القطرية، 833 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد أصبح 9358، بما فيها 8419 حالة نشطة.

وقالت الصحة القطرية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي، إن معظم الإصابات الجديدة تعود إلى عمال وافدين يعملون في مهن مختلفة، وهم كانوا مخالطين لحالات سابقة مكتشفة.

وأكدت الصحة القطرية، أنها لم تسجل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال حصيلة الضحايا 10 وفيات.

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وكشفت الصحة القطرية، عن تماثل 120 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 929.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.