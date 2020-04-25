كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أطفال إسبانيا يستعدون لتذوق الحرية بعد إغلاق ستة أسابيع بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في إسبانيا مبادئ توجيهية، اليوم السبت، تسمح للأطفال بالخروج بعد ستة أسابيع من العيش تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، اليوم، 378، بزيادة طفيفة عن يوم الجمعة 367، وهي الحصيلة الأدنى في الشهر الماضي.

وقالت الحكومة، إنه سيتم السماح للأطفال دون سن 14 عامًا اعتبارًا من يوم الأحد بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميًا بين الساعة 9 صباحًا و 9 مساءً، والبقاء على بعد كيلومتر واحد من منزلهم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يمكن للبالغين مرافقة ما يصل إلى ثلاثة أطفال، والذين لن يُسمح لهم باستخدام ملاعب الأطفال ويجب عليهم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

ولم تذكر الحكومة بعد موعد تخفيف إجراءات الحجز للأطفال الأكبر سنًا.

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في بينيدا دي مار، شمال شرق إسبانيا، كانت الخياطات المتطوعات يعملن بجد في صنع كمامات الوجه للأطفال قبل إجراء إزالة التلوث.

وقال عمدة المدينة خافيير عمر لـ"رويترز": "أكثر من 100 شخص يصنعون معدات واقية. بدأنا بالكمامات ثم تابعنا طلب المستشفيات والمراكز الصحية ودور التمريض."

وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22902 وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 223759 من 219764 في اليوم السابق.

ومع ذلك، ترى إسبانيا أدلة كافية على أن الفيروس تحت السيطرة لبدء تخفيف إغلاقه.