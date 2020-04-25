كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صربيا ترسل أربع طائرات تحمل معدات طبية إلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت السلطات في صربيا أربع طائرات تحمل معدات طبية بما في ذلك القفازات والكمامات والملابس الواقية إلى إيطاليا، اليوم السبت، كتبرع لمساعدة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على معالجة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن أربع طائرات أخرى محملة بالمعدات ستُرسل في اليومين المقبلين، والتي منحتها الحكومة الصربية أيضًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب "فوتشيك" على أحد صناديق المعدات قبل أن يتم تحميلها على متن طائرة "سنفوز معًا، كوني شجاعة إيطاليا، صربيا معكِ".

وأضاف "فوتشيك": "في طريقها إلى أوروبا، كانت صربيا تتلقى المساعدة دائمًا من إيطاليا"، مشيرًا إلى أنه خلال الفيضانات المدمرة في عام 2014، كانت إيطاليا من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات، قائلًا: "هذه هي فرصتنا لنقول شكرًا".

وكان "فوتشيك" في بداية الأزمة قد انتقد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تصدير الكمامات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صربيا.

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في الآونة الأخيرة، انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، "فوتشيك" لأنه امتدح الصين فقط على المساعدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في يناير، أن إيطاليا كانت في العام الماضي ثاني أكبر شريك تجاري لصربيا بعد ألمانيا. توظف الشركات الإيطالية بما في ذلك فيات أكثر من 20000 شخص في صربيا.

أبلغت صربيا حتى الآن عن وجود 7483 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد و 144 حالة وفاة.

تقوم دولة البلقان بتنمية علاقات قوية مع الصين وتلقت مساعدة من بكين، التي أرسلت ستة أطباء لمساعدة زملائهم الصرب خلال الوباء.

وقال "بوريل" لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع: "لم أر قط لوحات إعلانية تشكر الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى لوحات إعلانية في بلغراد تعرض صورة للرئيس الصيني شي جين بينج تشكر الصين على مساعدتها خلال أزمة فيروس كورونا.