كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير: رئيس كوريا الشمالية يغادر العاصمة إلى مكان مجهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة العربية، عن صحيفة "نيويورك بوست" New York post، أن رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، غادر عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ إلى مكان مجهول.

وقد ترددت أنباء، بأن صحة الرئيس كيم بدأت تتدهور عقب إجراءئه عملية جراجية.

وكانت كوريا الجنوبية، رجحت توجه رئيس كوريا الشمالية إلى مدينة وونسان في إقليم كانغوون ليشرف على مشروع إنشائي هناك، ولا يرون أي دليل على أنه فقد سلطته في كوريا الشمالية.

ومن جانبه شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الادعاءات التي تقول إنه (كيم) في حالة صحية حرجة، حيث قال "أتمنى أنه بخير، وأعتقد بأنه تقرير مزيف".

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وقد أرسلت الصين، فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم. ولم يتسن لرويترز أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة كيم.

وكشف اثنان من الأشخاص الثلاثة إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس. وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة.

وامتنعت المصادر عن كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع.