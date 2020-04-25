كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول ياباني، اليوم السبت، أن ما يقرب من 150 حالة إصابة بفيروس كورونا تأكدت بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية رست في اليابان بعد أن انتهت السلطات الصحية من اختبار كل من كان على متنها.

وأضاف مسؤول محافظة ناجازاكي، أن 57 من أفراد الطاقم اختبرت نتائجهم إيجابية ليصل إجمالي الإصابات على متن السفينة كوستا اتلانتيكا إلى 148 وهو ما يقرب من ربع أعضاء طاقم السفينة البالغ عددهم 623.

وأوضح المسؤول في مؤتمر صحفي، أن المحافظة كانت تناقش مع الحكومة الوطنية كيفية التعامل مع العدد الكبير من الإصابات الإيجابية على السفينة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تغيير في الخطط لإرسال تلك الاختبارات السلبية إلى دولهم في أقرب وقت ممكن.

وبدأت السلطات الاختبار بعد أن أثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يوجد ركاب على متن السفينة التي رست في ناجازاكي بجنوب غرب اليابان منذ فبراير للإصلاح والصيانة بعد أن حال الوباء من الإصلاحات المقررة في الصين.

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تأتي مجموعة العدوى على متن السفينة حيث تنفد المستشفيات من الأسرة في بعض أجزاء اليابان، حيث ارتفع العدد الوطني لحالات الإصابة بالفيروس فوق 13000. توفي حوالي 350 شخصًا. شهدت ناجازاكي، باستثناء أرقام السفن، عددًا منخفضًا نسبيًا من 17 إصابة وموت واحد.

من بين المصابين على متن السفينة كوستا أتلانتيكا، تم إدخال فرد واحد فقط من أفراد الطاقم إلى المستشفى، بينما لا يزال البعض الآخر على متن السفينة، وقد ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو معدومة.

كانت سلطات ناجازاكي قد عزلت السفينة عند الوصول، وأمرت طاقمها بعدم المغامرة خارج الرصيف باستثناء زيارات المستشفى.

لكن مسؤولي المحافظة قالوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بعض أفراد الطاقم غادروا دون علمهم، وطلبوا معلومات مفصلة عن تحركاتهم.