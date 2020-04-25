كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان: أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، اليوم السبت، للتوصل إلى هدنة إنسانية في ليبيا، قائلين، إن على جميع الأطراف في البلاد استئناف محادثات السلام.

وقال البيان المشترك: "نريد توحيد أصواتنا مع أصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان، البيان الذي وقع عليه جوزيب بوريل من الاتحاد الاوروبي، والفرنسي جان إيف لو دريان، والايطالي لويجي دي مايو، والألماني هايكو ماس: "ندعو جميع الفاعلين الليبيين إلى الإلهام بروح رمضان الكريم، والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار".