كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موسكو تنتقد محاولات واشنطن للتشكيك في المعايير النووية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، بأن موسكو ستدرس استراتيجية الطاقة الأمريكية الجديدة. مضيفًا، أنه حتى الآن كان من الواضح أن واشنطن تحاول إحياء صناعة اليورانيوم الوطنية، في حين أن محاولات التشكيك في المعايير الروسية العالية في المجال النووي كانت غير مقبولة.

ووفقًا لـ"ريابكوف"، فإن التقرير "ضخم للغاية ومتخصص ويتطلب التحليل، ويحتوي على عدد من الأحكام التي من المحتمل أن تتطلب تعليقات إضافية من جانبنا."، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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أشار "ريابكوف"، إلى أنه: "على وجه الخصوص، هناك محاولات لإسناد لنا معايير غير كافية في مجال الأمان النووي. بالنسبة لنا، بطبيعة الحال، هذه التقييمات غير مقبولة، لأن روسيا رائدة عالمية معترف بها في هذا المجال، كما هو الحال في المجال النووي بأكمله التقنيات".

وقال "ريابكوف": "سندرس بالطبع تقرير مجموعة عمل وزارة الطاقة الأمريكية بشأن الوقود النووي. حتى الآن، من الواضح أن الوثيقة تحدد نية السلطات التنفيذية في الولايات المتحدة للسعي إلى إحياء صناعة اليورانيوم الأمريكية استعادة قيادة الطاقة النووية الأمريكية".

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لاستعادة قيادة الطاقة النووية الأمريكية، نشرت يوم الجمعة وقدمت إلى الرئيس دونالد ترامب للنظر فيها، يقول إن على الولايات المتحدة أن تصبح رائدة عالمية في سوق التكنولوجيا النووية، لتحل محل روسيا والصين، من بين منافسين آخرين. وقد انتقدت بكين الاستراتيجية بالفعل.