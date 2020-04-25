كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "روحاني": طهران تراقب أمريكا عن كثب لكنها لن تبدأ الصراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن طهران تتابع عن كثب الأنشطة الأمريكية، لكنها لن تشرع أبدًا في صراع في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن تعليقات "روحاني"، التي جاءت في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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ونُقل عن "روحاني" قوله خلال المكالمة التي عقدت منذ بداية شهر رمضان المبارك: "تتابع جمهورية إيران الإسلامية أنشطة وحركات أمريكا عن كثب، لكنها لن تكون أبدًا تلك التي تبدأ الصراع والتوتر في المنطقة".

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تضايقها في البحر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الجيش الأمريكي، إن 11 سفينة بحرية تابعة للحرس الثوري اقتربت من سفن البحرية وخفر السواحل الأمريكية في الخليج، واصفة التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".