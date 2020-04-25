بمناسبة رمضان.. الملك يأمر بانطلاق توزيع الدعم الغذائي ل600 ألف أسرة معوزة

أمر الملك محمد السادس، بانطلاق عملية تقديم الدعم الغذائي للأسر المعوزة، بمناسبة شهر رمضان، وفق ما أكدته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وأكدت المؤسسة في بلاغ لها، اليوم السبت، أن الملك قد وجه تعليماته لانطلاق العملية برسم شهر رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة .

وأضافت المؤسسة أنه في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس، لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19 ، وتطبيقا لتعليماته، فقد تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنظيم النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي.