منظمة الصحة تحذر: لا دليل على أن من شفي من كورونا غير معرض للإصابة مرة أخرى

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إنه “لا دليل” حالياً على أن المتعافين من فيروس كورونا، ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين للعدوى بالفيروس ثانية، حسب وكالة رويترز.
وحذرت المنظمة في بيان، من إصدار “جوازات حصانة”، أو “شهادات أمان من المخاطر” لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص قد يتجاهلون الإرشادات.
وفي الوقت الذي باشرت فيه عدة دول رفع تدابير الحجر المنزلي، طرح خبراء احتمال إصدار “جوازات مرور مناعية” تسمح للذين طوروا مناعة ضد الفيروس بمعاودة العمل قبل سواهم.
وتجري دراسات واسعة النطاق بهذا الصدد في ألمانيا حيث خضع عشرات آلاف الأشخاص لمثل هذه التحاليل، فيما يُبدِي الباحثون والسياسيون في بلدان أخرى اهتماماً بفحص مستوى المناعة لدى المواطنين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و849 ألفاً حول العالم، توُفي منهم أكثر من 198 ألفاً، وتعافى قرابة 800 ألف.
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