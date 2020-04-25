أقاليم المملكة تسجل أزيد من 310 ملم من التساقطات خلال 24 ساعة الماضية

كشفت مدرية الأرصاد الجوية الوطنية عن حجم التساقطات المطرية التي عرفتها عدد من أقاليم المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت في مجموعها أزيد من 310 ملمتر.

وأوضحت المديرية أنها رصدت خلال الفترة الفاصلة بين الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، ما مجموعه 69 ملمترا من التساقطات بإقليم بنسليمان، وبالدار البيضاء-أنفا: 43 ملم، وبالعرائش: 29 ملم، وبمكناس: 20 ملم.

كما سجلت ببني ملال: 18 ملم، وبتاوريرت: 17 ملم، وبمراكش 14 ملم، وبكل من آسفي، وفاس: 12 ملم، وبوجدة والناظور، والنواصر: 9 ملم، وفي الحسيمة، وإفران: 8 ملم.

أما بإقليم سطات: فسجلت 7 ملم، وفي شفشاون: 6 ملم، وفي تازة: 5 ملم، وفي كل من القنيطرة، خريبكة، ميدلت : 4 ملم، وفي الرباط-سلا: 3 ملم، وفي بوعرفة، وتطوان، والجديدة : ملمتران.

كما سجل ملمتر واحد بكل من طنجة، الراشيدية، سيدي إفني، تيزنيت فيما سجل أقل من ملمتر بـ الصويرة-الميناء.