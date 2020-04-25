اللجنة الطبية لألوية العمالقة .. جهود إنسانية وأخلاقية تجاه المقاتلين والقائد العام يشكر دولة الإمارات

السبت 25 أبريل 2020

بوتيرة عالية وبكل ما اوتيت من إمكانيات تعمل القوات المشتركة في الساحل الغربي على اتخاذ الخطوات المبكرة والتدابير اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب أكثر من مليوني نسمة حول العالم وحصد مئات الآلاف من الأرواح.



وتقف خلف القوات المشتركة قوات التحالف العربي والإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر؛ دولة الفزعات في الظروف الإستثنائية، والتضامن الإنساني في أوقات المحن مع الأصدقاء، والتي تسمو فوق كل الاعتبارات وهو ما أكده ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان . – تدشين توزيع المستلزمات الطبية فبعد وصول المساعدات من دولة الإمارات، دشنت لجنة الخدمات الطبية لألوية العمالقة توزيع المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا على منتسبي القوات المشتركة والوحدات الصحية في الساحل الغربي.

وأكد مسؤول المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية توفيق ناصر، ان المستلزمات الطبية مقدمة من قوات التحالف العربي، من أجل المساعدة في الوقاية من فيروس كورونا، وسوف توزع على المستشفيات وألوية العمالقة والمشاة، ومناطق ذوباب والإدارة العامة والقوى البشرية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة دون استثناء .

حملات توعية وتعقيم وكان تدشين حملات الرش الوقائي والتعقيم الشامل خطوة ضمن قائمة اهتمامات اللجنة الطبية لألوية العمالقة والتي عكست مدى تحمل القيادة للمسؤولية الأخلاقية والحرص الشديد على سلامة المقاتلين من الإصابة بالفيروس القاتل.

فتنقلت اللجان الطبية إلى مواقع قوات ألوية العمالقة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي للتوعية من خطورة الفيروس وحث الأفراد على ضرورة التباعد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وشرح للطرق المثلى التي تجنبهم الإصابة بالفيروس، كما قامت اللجان بتعقيم آليات ومدرعات الألوية وكذا وسيارات الإسعاف وتعليق الملصقات التوعوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وامتدت الحملة إلى منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حيث قامت الفرق الطبية بالنزول إلى مواقع قوات اللواء الأول عمالقة لتوعية المقاتلين ، والتعريف بطرق الوقاية من الوباء والخطوات التي تحد من انتشاره بالإضافة إلى تعقيم شامل للعربات والمركبات . ومن الحديدة إلى منطقة البرح غرب محافظة تعز، تواصلت الجهود الحثيثة الإنسانية للفرق الطبية لتشمل تعقيم الأسواق والمحلات التجارية والمباني العامة والخاصة في المنطقة.

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– رسائل شكر وعرفان

حملات التوعية الصحية لاقت ارتياح في أوساط الجنود ومحبة في نفوس المقاتلين الذي عبروا عن شكرهم للقيادة العامة لألوية العمالقة، بإعطاء توجيهاتهم الصارمة والصريحة للجان الطبية للنزول إلى المواقع القتالية والقيام بالإجراءات اللازمة . وفي تصريح للقائد العام لألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني، أشاد بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اختلط دماء أبناءها مع أفراد ألوية العمالقة، ودور قائد قوات التحالف العربي العميد مطر ابو سعيد في السلم والحرب والشدة والرخاء.

وتقدم العميد الحسني بالشكر والتقدير للتحالف العربي ولدولة الإمارات على الدعم السخي الذي يقدموه لافراد ألوية العمالقة في مختلف المجالات، والإهتمام الشديد الذي جسدوه بإرسال المستلزمات الطبية والمواد الصحية الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

– جهود مستمرة

ولا تزال الفرق واللجان الطبية مستمرة في تنفيذ حملات الرش والتعقيم في إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر في أغلب دول العالم.

ولم تقف إدارة الخدمات الطبية لألوية العمالقة عند هذا الحد من الإحترازات للوقاية من كورونا، بل عملت على إقامة دورة تدريبية لتأهيل الكوادر من مختلف الوية القوات المشتركة لمواجهة الفيروس القاتل، في حال أُعلِن عن وجود حالات مصابة، ونظمت دورة تدريبية لـ 90 متدرب في المجال النظري والتطبيقي.

وشهدت مناطق الساحل الغربي اهتمام كبير للجان الطبية التابعة للقوات المشتركة، أبرزها نشر فرق طبية في مداخل الساحل الغربي لفحص الوافدين من المناطق المجاورة، وتعزيز المنافذ البحرية وقطع المعاملات التجارية، وتدريب الكوادر الطبية في كيفية التعامل مع الحالات المرضية المصابة بالفيروس .