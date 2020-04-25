فرنسا وهولندا تهبان لنجدة إير فرانس

السبت 25 أبريل 2020

هبت الحكومتان الفرنسية والهولندية لنجدة شركة الطيران "إير فرانس-كا إل إم" في مواجهة العواقب الكارثية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بنحو 10 مليارات يورو من القروض المباشرة أو المصرفية.



وفي مقابلة مع شبكة "تي إف1"، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن "إير فرانس" ستتلقى قروضا مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة 7 مليارات يورو.

وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من 4 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من الدولة، و3 مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه "يجب إنقاذ شركتنا الوطنية"، واصفا هذه الخطة بـ"التاريخية". لكنه شدد على أن تأميم الشركة "ليس مطروحا".

بعد ساعة، وعد وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحفي في لاهاي، بما بين 2-4 مليارات يورو من المساعدات الحكومية لـ"كا إل إم".

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وتمتلك كل من الحكومتين الفرنسية والهولندية 14% من المجموعة، وقال الوزير الهولندي: "نقوم بدراسة تفاصيل" هذا الدعم المالي.

وفي المجموع ستتمكن المجموعة الجوية الفرنسية الهولندية من الاعتماد على مساعدة تتراوح بين 9 - 11 مليار يورو لتتجاوز الأزمة التاريخية التي يواجهها قطاع الطيران الذي توقف بسبب القيود العديدة التي فرضتها سلطات دول العالم أجمع للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ونشر الوزيران الهولندي والفرنسي بعد ذلك بيانا مشتركا لتأكيد "توافقهما على منح الأولوية لإير فرانس-كا إل إم"، أي "بذل كل الجهود للتصدي لهذه الصدمة غير المسبوقة".

وتواجه "إير فرانس-كا إل إم" وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19. وقال لومير إن الإجراءات تقررت "لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا".

وأكد الوزير الفرنسي أن هذا الدعم "ليس شيكا على بياض". وأضاف "حددنا شروطا لإير فرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين؛ لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح".

وتحدث أيضا عن "شروط بيئية"، مؤكدا أن "إير فرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم.. إنه الشرط الذي أتمسك به بشدة".