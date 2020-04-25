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شكرا لقرائتكم خبر عن 27 قتيلاً وجريحاً إثر إفشال هجوم حوثي بالحشاء في الضالع والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
لقي 10 حوثيين مصرعهم وأصيب 17، السبت، خلال إفشال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، هجوم للمليشيا في الحشاء بمحافظة الضالع.
وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من كسر وإفشال عدد من الهجمات كانت قد أقدمت عليها المليشيات الحوثية باتّجاه قطاعي الثوخب وحبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.
وتحدثت المصادر، أن المليشيات أخرجت 7 جثث لعناصرها وذهبت بها باتّجاه مدينة إب عن طريق منطقة الطَاحون فيما بقيت 3 جثث لم تستطع إخراجها بعد.
وأضافت المصادر، أن المليشيات أسعفت عناصرعا ذات الإصابات الحرجة باتّجاه مشافي مدينة إب فيما تلقى آخرون العلاج في مستشفى ميداني تابع للمليشيات في منطقة الطاحون شمالي المديرية.
وخلال عمليات التصدي شنَّت القوَّات المشتركة قصفاً مكثفاً بسلاح الدروع، استهدفت فيه تجمعات بشرية للمليشات في منطقة الثَوخب و مواقع المصيوح والظفوَر ، في الوقت الذي نفذت فيه وحدات المشاة عدد من الكمائن استهدفت فيها عناصر المليشيات الراجلة، وهو ما دفعها للتراجع والانكسار.
المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري وعبر حسابه في تويتر أيضاً كان قد تحدث بأن القوَّات المشتركة تمكَّنت عند الساعة العاشرة من مساء يوم أمس (1 رمضان) من إفشال هجوم واسع للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في قطاع الثوخب و حبيل يحيى.
وأضاف أن العمليات الهجومية كانت قد بدأت عند وقت الإفطار "المغرب" واستمرت حتى الساعة العاشرة من مساء الأول من رمضان، تكبَّد العدوّ فيها خسائر كبيرة"، فيما استمرت المواجهات المتقطعة حتى ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا السبت الثاني من رمضان.
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