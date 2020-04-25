شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم السبت تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 1420 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.