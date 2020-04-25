شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين.
وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.
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