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البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم السبت تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 1420 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

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