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جنوب إفريقيا: سنفرض حظر التجول من مطلع الشهر المقبل

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قررت جنوب إفريقيا فرض حظر للتجوال اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد، الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة إغلاق للحد من انتشار فيروس .

ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن حكومة جنوب افريقيا يبدأ حظر التجوال في الساعة الثامنة مساءا وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.

وفاقم الوباء والإغلاق الذي بدأ سريانه في 27 آذار/مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس المشكلات التي تعاني منها البلاد، حيث توقع البنك المركزي انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر6 بالمئة هذا العام.

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