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روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل أخرى لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في موسكو يوم 12 مارس 2020

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله يوم السبت إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.

وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

 

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