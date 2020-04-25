انت الان تتابع روحاني: إيران تراقب أنشطة أمريكا عن كثب لكنها لن تبدأ صراعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت إن بلاده تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تصريحات روحاني، التي تتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، جاءت خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقلت وسائل الإعلام عن روحاني قوله في المكالمة التي تمت بمناسبة بدء شهر رمضان ”الجمهورية الإسلامية تراقب الأنشطة والتحركات الأمريكية عن كثب لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة“.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتعرض لها في البحر.
وقال الجيش الأمريكي هذا الشهر إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية الأمريكية وحرس السواحل الأمريكي في الخليج ووصف الواقعة بأنها ”خطيرة واستفزازية“.
وألقت طهران باللوم في الواقعة على الولايات المتحدة التي تناصبها العداء منذ فترة طويلة.
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