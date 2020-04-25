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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: إيران تطور صواريخ نووية عبر برنامجها الفضائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن إيران تستغل برنامجا الفضائي لتطوير تكنولوجيا إطلاق الرؤوس النووية.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": إن "إيران تستمر في الادعاء بأن برنامجها الفضائي سلمي ومدني ولكنه يسهم في تطوير تكنولوجيا إطلاق الرؤوس النووية".
وكان بومبيو قد اعتبر أن "إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر، مشددا على ضرورة محاسبتها.
بدوره، أوضح نائب رئيس الأركان الأمريكي في تصريحات، الأربعاء الماضي، أن "إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا أمر يتجاوز الحدود المقبولة، ومثال آخر على سلوك طهران المزعزع للاستقرار".
وأوضح أنه "من المتوقع أن يتم بحلول الغد معرفة ما إذا كان إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني قد نجح أم لا".
وكانت إيران قد أعلنت، الأربعاء، أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي خضم التوتر مع واشنطن.
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