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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 19.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 43 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 656 حالة.
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