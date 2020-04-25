الجميل: أوقفوا سياسة النكايات والمصالح وانكبوا على الإنقاذ قبل الغضب الكبير

أشار رئيس حزب الكتائب ال​لبنان​ية النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كفى عبثا بمستقبل اللبنانيين، كفى تضييعا للوقت غير المتوفر أصلا، نسمع عن خطة اقتصادية ولا نرى إلا تسريبات وتصفية حسابات"، معتبرا ان "لبنان خسر منذ بداية ​السنة​ بحسب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ 7 مليار ​دولار​ أي 70 مليون عن كل يوم مماطلة"، مضيفا :"أوقفوا ​سياسة​ النكايات والمصالح وانكبوا على الإنقاذ قبل الغضب الكبير".

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