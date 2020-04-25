دياب تلقى اتصالين من نظيريه الكويتي والقطري وتمّ التداول في آخر المستجدات

تلقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ اتصالين من نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح ونظيره القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وجرى التداول في آخر المستجدات المحلية والإقليمية وفي العلاقات الثنائية مع كل من البلدين وسبل توطيدها. وهنأ كل من الصباح وآل ثاني دياب بمناسبة حلول ​شهر رمضان​.

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