أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي، في تقريرها اليومي، أن عدد الحلات التي تم تسجيلها منذ 21 شباط 2020 بلغ 704، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحالية هو 540، بينما سجلت 8 حالات جديدة (7 مقيمين و1 وافد).
وأوضحت أن عدد حالات الوفاة بلغ 24 في حين بلغ عدد حالات الشفاء 140، لافتة إلى أن عدد الفحوصات في المختبرات منذ 21 شباط بلغ 23973 وفي الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 1130.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث: عدد حالات الكورونا الحالية 540 وتسجيل 8 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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