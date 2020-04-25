جهازان للتعقيم عند مدخلي سجني زحلة والقبّة من ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا

أعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة، في بيان، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء ​كورونا​، وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي، جرى وضع جهازَي تعقيم اوتوماتيكيَين، وفق معايير عالية، عند مدخلي سجني زحلة، والقبة-طرابلس، لتعقيم الأشخاص الداخلين إليهما من عناصر قوى أمن، وذوي ​السجناء​، والزائرين، كان قد قدّمهما السيد حسن أمهز صاحب شركة "مدار للتجارة والمقاولات" كهبة إلى وزارة الداخلية والبلديات.

وأوضحت أن هذين الجهازين يعقّمان الشخص الذي يجتازهما خلال /10/ ثوانٍ دون ان يكون لهما أي تأثير على الثياب، وإن المواد المستخدمة موافق عليها من قِبل منظمة الصحة العالمية.