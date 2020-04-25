جهازان للتعقيم عند مدخلي سجني زحلة والقبّة من ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، في بيان، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، جرى وضع جهازَي تعقيم اوتوماتيكيَين، وفق معايير عالية، عند مدخلي سجني زحلة، والقبة-طرابلس، لتعقيم الأشخاص الداخلين إليهما من عناصر قوى أمن، وذوي السجناء، والزائرين، كان قد قدّمهما السيد حسن أمهز صاحب شركة "مدار للتجارة والمقاولات" كهبة إلى وزارة الداخلية والبلديات.
وأوضحت أن هذين الجهازين يعقّمان الشخص الذي يجتازهما خلال /10/ ثوانٍ دون ان يكون لهما أي تأثير على الثياب، وإن المواد المستخدمة موافق عليها من قِبل منظمة الصحة العالمية.
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