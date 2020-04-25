"حراك النبطية" نظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة سلامة واستعادة الأموال المنهوبة

نظّم "حراك ​النبطية​" وقفةً احتجاجيّةً مطلبيّةً أمام خيمة الحراك قرب السراي الحكومي، وسط إجراءات أمنيّة اتّخذتها وحدات من ​الجيش اللبناني​، ورُفعت خلالها شعارات تُطالب بـ"إقالة حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، واستعادة ​الأموال المنهوبة​". وأكّد المعتصمون "عودتهم الدائمة إلى ساحات ​الثورة​، وأنّهم سيواصلوا حراكهم ضدّ الفاسدين حتّى إسقاط سلامة"، مشدّدين على "ضرورة أن تولي ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ أهميّة أكبر بمراقبة حركة أسعار المواد الغذائيّة والتموينيّة الّتي تحرق جيوب الناس".

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