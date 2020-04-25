أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ يعملون على إنقاذ أربعة شباب علقوا في بئر للمياه في بلدة جلالا". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الدفاع المدني يعمل على إنقاذ 4 شباب علقوا في بئر للمياه في بلدة جلالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.