منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بكورونا

حذرت ​منظمة الصحة العالمية​ من أنه لا إثباتات بعد على أن الاشخاص الذين أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجددا، معتبرة أن إصدار "شهادة مناعة" من شأنها تشجيع الانتشار المستمر للوباء.

ولفتت المنظمة العالمية في بيان "ليس هناك حاليا أي إثبات على أن الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم من إصابة ثانية".