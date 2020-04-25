الصحة السعودية: 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و166 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16299 حالة.
وخلال مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي ضحايا الوباء 136 شخصًا.
كما أفادت بأن هناك "166 شخصًا تعافوا من الفيروس، ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 2215 مصاب"، مشددةً على "ضرورة القيام بالتقييم الذاتي لاختبار كورونا في موعده".
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