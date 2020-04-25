السلطات الهولندية: تسجيل 120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات في هولندا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 37190 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، توازياً مع تسجيل 120 حالة وفاة جديدة.
كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أكد في وقت سابق، تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى، بما فيها الفعاليات الرياضية والمهرجانات الموسيقية، حتى الأولمن شهر أيلول المقبل.
وأفاد روته بأن "هذا التمديد قائم على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء ومشجع لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر أيار"، موضحاً أن "تخفيف إجراءات التقييد وإن كان محدودًا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس".
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