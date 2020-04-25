الصحة الكويتية: 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل أربع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما شهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي.
وفي تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي كورونا، لفتت الوزارة إلى أن "حصيلة الوفيات بسبب الوباء بلغت 19 حالة بعد وفاة 4 أشخاص"، موضحةً أن "الضحايا الجدد هم مواطن كويتي ومقيمون من الجنسيات المصرية والبنغلاديشية والهندية".
كما أكدت تسجيل "278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 151 و215 إصابة يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليصيح إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن 2892 حالة".
وأشارت الوزارة إلى أن "656 مريضًا في الكويت تماثلوا للشفاء من كورونا، فيما لا يزال 2217 آخرون يتلقون الرعاية، بمن فيهم 58 شخصا في العناية المركزة 25 منهم في حالات حرجة".
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