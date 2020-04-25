سلطات كوريا الجنوبية: لا وفيات بكورونا بالبلاد لليوم الثالث على التوالي

أعلنت مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها في ​كوريا الجنوبية​، عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" لليوم الثالث على التوالي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت المراكز إلى أن "حصيلة ضحايا الوباء في البلاد لا تزال عند مستوى 240 حالة وفاة منذ الأربعاء الماضي"، مؤكدةً تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس.

كما أوضحت أن "أربعة من المصابين الجدد قدموا من دول أخرى، وأن اثنين منهم أجنبيان"، منوّهةً بأن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 10718 إصابة".