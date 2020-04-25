مندوبة قطر بالأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار الجائر المفروض على بلادها

دعت مندوبة قطر لدى ​الأمم المتحدة​، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى "إنهاء الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على بلادها، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".

وفي بيان خطي وجهته ل​مجلس الأمن الدولي​، لفتت آل ثاني إلى أن "الأزمة التي اختلقتها دول الحصار مع دولة قطر، من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، موضحةً أنه "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر".

كما شددت على أن "قطر تجدد استعدادها لتسوية الأزمة سلميًا عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول"، منوّهةً بالجهود المخلصة "لأمير دولة ​الكويت​ الشقيقة، في الوقت الذي استمر فيه الطرف الآخر برفض الحوار".