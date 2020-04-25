بومبيو: على أوروبا معاقبة الجهات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها الباليستي

أشار وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تؤمن أبدا بسلمية برنامج إيران الصاروخي، لافتاً إلى أن طهران أطلقت القمر الاصطناعي باستخدام التكنولوجيا الباليستية.
واعتبر بومبيو أن على المجتمع الدولي عدم السماح لإيران بتطوير برنامجها الباليستي، لافتاً إلى أن على أوروبا معاقبة الجهات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها الباليستي، مشيراً إلى أن على البرنامج الصاروخي الإيراني خطير وليس سلميا.
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