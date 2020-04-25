بومبيو: على أوروبا معاقبة الجهات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها الباليستي

أشار وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم تؤمن أبدا بسلمية برنامج ​إيران​ الصاروخي، لافتاً إلى أن طهران أطلقت القمر الاصطناعي باستخدام التكنولوجيا الباليستية.

واعتبر بومبيو أن على ​المجتمع الدولي​ عدم السماح لإيران بتطوير برنامجها الباليستي، لافتاً إلى أن على ​أوروبا​ معاقبة الجهات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها الباليستي، مشيراً إلى أن على البرنامج الصاروخي الإيراني خطير وليس سلميا.