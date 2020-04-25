شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب": إنجازات غير مسبوقة وخطة تنمية لسيناء تحققت بعهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القوات المسلحة نجحت فى القضاء على العناصر الإرهابية بسيناء، وذلك وسط تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، ووضع خطة للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء .

وأكد أباظة، فى بيان له اليوم، أن احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء هذا العام تأتى وسط إنجازات كبيرة وغير مسبوقة تحققت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أولى هذا الجزء العزيز من أرض الوطن رعاية خاصة .

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وأشاد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي باستصلاح نحو مليون فدان في سيناء وإتاحة كل الإمكانيات أمام المستثمرين ورجال الأعمال لبذل الجهد والعرق في سيناء والعمل على تحويلها إلى جنة خضراء في سنوات قليلة، خصوصا وأن سيناء تمتلك كافة المقدرات والثروات الزراعية والسياحية والمعدنية.

وأكد أن تنمية شبه جزيرة سيناء يستهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حفاظا على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، مشيدا بالمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الأساسية غير المسبوقة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء ومنطقة القناة والتى ستجعل هذه المناطق واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى المنطقة والعالم كله .