شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بإدراج ضحايا الطاقم الطبى لكورونا بقانون صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة بحثت الموقف من إدراج الأطباء والطاقم الطبى لمواجهة كورونا بقانون صندوق الشهداء مع تقدم عدد من النواب بمشروع قانون لذلك مثلهم مثل شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، مشيرا إلى أن هذه الإضافة هامة تقديرا لدور الأطباء ومجهوداتهم والتضحية بحياتهم فى ظل أزمة فيروس كورونا.

ولفت وكيل لجنة الشئون الصحية إلى أن اللجنة وجدت أن القانون الحالى لصندوق الشهداء ينص على حق رئيس الوزراء إضافة أى حالة آخرى للقانون، وبالتالى نظرا للاحتياج ذلك سريعا فاللجنة ستخاطب الدكتور مصطفى مدبولى لإدراج ضحايا القائمين على مواجهة الأوبئة وتمتع أسرهم بنفس التميزات التى نص عليها القانون .

وشدد أن دور الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بـ كورونا لا يقل عن دور جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب خاصة وأنها حرب وقائية حقيقية، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، فى محاولة لرد ولو جزء من الجميل لهم.

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وكان قد تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل القانون كي يستوعب هذا الصندوق ضحايا الأوبئة ومصابي أعمال المكافحة سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة العامة، وذلك باعتبار المتوفين أو المصابين من جراء إسعاف ضحايا فيروس كورونا.

ونص القانون بالمادة الأولى منه أنه تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.

ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.