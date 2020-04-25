الشعب الجمهوري يهنئ السيسي ووزير الدفاع والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حزب الشعب الجمهوري، التنهئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
وكتب الحزب في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « يهنئ حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات للمسحلة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء».
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