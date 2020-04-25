خلال رمضان ..طرامواي الرباط- سلا يغيّر توقيت الرحلات ويركب آلات توزيع المعقمات داخل العربات

أعلنت شركة طرامواي الرباط – سلا، اليوم السبت، عن تغيير وتيرة مرور العربات، وذلك بمناسبة شهر رمضان، ومن أجل تكييف مواعيد المرور مع أوقات عمل زبنائها، أثناء هذه الظرفية الإستثنائية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا التغيير يأتي تماشيا مع توصيات وزارة الصحة والسلطات الوصية بخصوص وسائل النقل العمومي، مبرزة أن أوقات العمل ستمتد من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة وعشر دقائق مساء.

وأوضح البلاغ، أنه بخصوص وتيرة مرور الطرامواي فسيكون كل 10 دقائق بين الساعة السابعة و10 صباحا، وكل 15 دقيقة بين 10 صباحا والثالثة بعد الزوال، أما بين 3 بعد الزوال والسادسة وعشر دقائق مساء فوتيرة المرور ستكون 10 دقائق، وذلك من الإثنين إلى الجمعة.

ولفت المصدر ذاته أن وتيرة المرور بالنسبة ليوم السبت، ستكون كل 15 دقيقة أيضا، وذلك طيلة أوقات العمل المحددة أعلاه، أما الأحد فسيكون مرور واحد كل 30 دقيقة، مشيرة إلى أن آخر إنطلاق للطرمواي سيكون على الساعة الرابعة و45 دقيقة بعد الزوال بسلا، وعلى الساعة الخامسة و30 دقيقة بعد الزوال بالرباط.

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وذكرت شركة طرامواي الرباط – سلا بأنها قامت بتركيب آلات توزيع المعقمات الكحولية داخل عرباتها، حفاظا على صحة وسلامة زبنائها، الشيء الذي تعتبره من أولوياتها، مشيرة إلى أن الولوج إلى العربات يقتصر على 140 شخص على الأكثر.

وأوصت شركة طرامواي بأن يستقل زبناؤنها الطرام فقط عند الضرورة القصوى، واحترام الإجراءات الوقائية الموصى بها من طرف وزارة الصحة.